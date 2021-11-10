У Львові з 15 листопада відновлюється очне навчання для учнів молодших класів.
Про це після завершення засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС заявив мер Львова Андрій Садовий.
"З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи", - розповів міський голова.
За його словами, решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні – до 29 листопада.
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"Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії", - додав Садовий.
Як повідомляв УНІАН, з 30 жовтня на Львівщині запровадили "червоний" рівень епідемічної небезпеки. З 1 листопада у Львові всі школярі перейшли на дистанційне навчання.
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