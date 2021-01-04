У докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової знайшли плагіату на 70 сторінок.

Членів Комісії з академічної доброчесності НУ "Чернігівська політехніка", яка заперечила наявність плагіату у роботах екс-ректора вищого навчального закладу, а тепер міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, спіймали на плагіаті.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".

Так, у докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової "Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці" знайшли текстові запозичення без належних посилань, синоніми та перефразування загалом на 70 сторінках.

А у дисертації члена комісії Аліни Пінчук, яка також є доцентом і директором навчально-наукового інституту економіки університету, знайшли підозрілі та свідомо фальшиві публікації, а також численний перехресний академічний плагіат.

Вчені вважають, що Аліна Пінчук у своїй дисертації за 2020 рік "Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України" присвоїла текст, зокрема, з дисертації викладачки цього ж університету Тетяни Шестаковської. При цьому у Шестаковської також у дисертації є шматки раніше написаної статті Аліни Пінчук.

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Скандал з призначенням Шкарлета: що відомо

Кандидатуру Шкарлета на посаду очільника міністра освіти депутати підтримали на засіданні 17 грудня. Профільний комітет напередодні не рекомендував це призначення.

Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала «Ганьба», а частина гучно аплодувала.

Тоді нардепи заявили про намір оскаржувати рішення, оскільки є сумніви щодо прозорості голосування.

Пізніше студенти й викладачі провели акцію протесту СТОП Шкарлет, на що новопризначений міністр відреагував фразою: «Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш».

Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра

Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».

Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.

Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.

Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Після призначення Шкарлета в МОН не стихають студентські протести.

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Автор: Денис Прядко