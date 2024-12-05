Електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо.

В Міністерстві оборони України вирішили замінити численні паперові журнали і книги єдиним електронним. Як наголосив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook, армія позбавляється паперової бюрократії.

"Наші військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів", - відзначив Умєров.

Зокрема, завдяки наказу Міноборони №687 було скорочено 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного єдиного - електронного.

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У цьому зв'язку, міністр пояснив, які будуть зміни:

військові тепер можуть вести облік особового складу на комп’ютері;

електронний журнал замінює зміст усіх паперових документів, які раніше велися окремо;

можливість швидко вносити зміни та виправляти неточності в актуальній інформації.

"Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними", - наголосив Умєров.

Діджиталізація в армії

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони України прагнуть перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції ТЦК у взятті військовозобов'язаних на облік.

Також ми розповідали, що вііднедавна у застосунку "Армія+" запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес займає лише близько 15 хвилин.

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