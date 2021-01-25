Більшості глядачів актриса відома за роллю тітки Сіми з гумористичної передачі «Джентльмен-шоу».

Сьогодні в Одесі померла відома актриса Ірина Токарчук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив друг Токарчук, кінокритик Євген Женін.

«Гірка новина: не стало Іри Токарчук. Гарної актриси і багаторічного доброго друга... », - написав Женін на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив УНІАН, що актриса померла сьогодні, 25 січня.

За його словами, Токарчук довго хворіла, а вчора у неї почалися болі в серці.

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Ірина Токарчук: біографія

Ірина Токарчук народилася в Одесі 20 липня 1959 року.

Працювала в Одеському російському драматичному театрі і Будинку клоунів (театр «Маски»).

Зіграла десятки ролей в театрі і кіно. Велику популярність Токарчук здобула завдяки ролі тітки Сіми з одеської комунальної квартири (гумористичне телевізійне шоу «Джентльмен-шоу»).

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Автор: Лариса Козова