Сьогодні в Одесі померла відома актриса Ірина Токарчук.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив друг Токарчук, кінокритик Євген Женін.
«Гірка новина: не стало Іри Токарчук. Гарної актриси і багаторічного доброго друга... », - написав Женін на своїй сторінці у Facebook.
Він уточнив УНІАН, що актриса померла сьогодні, 25 січня.
За його словами, Токарчук довго хворіла, а вчора у неї почалися болі в серці.
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Ірина Токарчук: біографія
Ірина Токарчук народилася в Одесі 20 липня 1959 року.
Працювала в Одеському російському драматичному театрі і Будинку клоунів (театр «Маски»).
Зіграла десятки ролей в театрі і кіно. Велику популярність Токарчук здобула завдяки ролі тітки Сіми з одеської комунальної квартири (гумористичне телевізійне шоу «Джентльмен-шоу»).
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