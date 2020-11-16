У Вінницькій області подружжя рятує приречених на забій корів.
Читайте такожКуплю корів і буду "гнати": скандальна Третьякова прояснила свою ідею легалізувати самогоноварінняПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Микита та Ірина скуповують у селян худобу, яку ті збираються пускати під ніж. Подружжя вважає, що корови повинні жити в комфортних умовах, без насильства, смачно їсти і вмирати природною смертю.
Тварин подружжя годує сіном, буряком, морквою і яблуками. Зараз на фермі живе шість тварин.
Односельці не розуміють сусідської любові до корів - вважають, що ті утримують тварин на шкоду собі. За словами Микити, деякі місцеві жителі навіть шантажують їх - мовляв, купи корову за завищеною ціною, бо пустимо її під ніж.
Гроші на порятунок корів Микита та Ірина збирають в Інтернеті.
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