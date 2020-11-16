Подружжя вважає, що корови повинні жити в комфортних умовах і вмирати природною смертю.

У Вінницькій області подружжя рятує приречених на забій корів.

Читайте такожКуплю корів і буду "гнати": скандальна Третьякова прояснила свою ідею легалізувати самогоноварінняПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Микита та Ірина скуповують у селян худобу, яку ті збираються пускати під ніж. Подружжя вважає, що корови повинні жити в комфортних умовах, без насильства, смачно їсти і вмирати природною смертю.

Тварин подружжя годує сіном, буряком, морквою і яблуками. Зараз на фермі живе шість тварин.

Односельці не розуміють сусідської любові до корів - вважають, що ті утримують тварин на шкоду собі. За словами Микити, деякі місцеві жителі навіть шантажують їх - мовляв, купи корову за завищеною ціною, бо пустимо її під ніж.

Гроші на порятунок корів Микита та Ірина збирають в Інтернеті.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська