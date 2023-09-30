Очільнику управління міської ради загрожує до 12 років тюрми.

Правоохоронці викрили співробітника мерії Одеси, який підозрюється в тому, що "заробив" понад 2 мільйона гривень на хворих COVID-19.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, встановлено, що керівник одного з управлінь міськради розтратив ці кошти при закупівлі медичних генераторів кисню для потреб Одеської міської лікарні №8.

"Генератори призначалися для потреб в лікуванні COVID-19. Достеменно знаючи, що відповідно до постанови Кабміну, операції з ввезення та постачання таких медичних приладів звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита, посадовець Одеської міської ради свідомо перерахував підряднику повну суму", - вважають у поліції.

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Уточнюється, що цей підрядник виграв відповідний тендер з постачання та встановлення медичного генератора кисню. Йдеться про 14,1 млн гривень, зокрема - й понад 2 мільйони гривень ПДВ.

Зараз зловмиснику повідомлено про підозру у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у складі організованої групи (ч. 5. ст. 191 Кримінального Кодексу України).

Фігуранту загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За деякими даними, ідеться про посадовця управління капітального будівництва.

Інші новини Одещини

Як повідомляв УНІАН, на Одещині викрили 32-річну жительку Роздільнянського району, яка виманювала гроші у родичів безвісти зниклих українських захисників, запевняючи, що вони живі та потребують допомоги. Шахрайка організувала збір даних у соціальних мережах щодо безвісти зниклих військовослужбовців і членів їхніх сімей та телефонувала людям за номерами телефонів, які вони залишали під дописами з закликами допомогти розшукати рідних.

Жінка представлялась волонтеркою та запевняла людей, що їхніх родичів знайшли та вони живі. Граючи на емоціях людей, зловмисниця розповідала "байки" про те, що розшукані знаходяться в госпіталі у Бахмуті та потребують грошей на лікування, харчування й транспортування у безпечне місце. Шахрайка просила скинути на її банківський рахунок кошти й нещасні люди це робили.

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