Вона наголосила, що росіяни вчиняють злочини проти людства навмисно і закликала сприяти притягненню ворога до відповідальності.

Під час візиту до звільненої від російських окупантів Чернігівської області президентка Словаччини Зузана Чапутова побувала у катівні, яку загарбники облаштували у школі в Ягідному, де утримували 367 людей і вбили 11.

Розповідаючи про свої враження, вона зазначила: "Словами неможливо описати жахи російської окупації в Ягідному".

Вона наголосила, що росіяни вчиняють такі злочини навмисно і закликала сприяти притягненню ворога до відповідальності.

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"Злочини проти людства - це навмисне рішення посіяти страх і страждання. Ми повинні допомогти відновити справедливість і притягнути до відповідальності за всі військові злочини, скоєні в Україні", – написала вона.

Чапутова також прокоментувала результати свого візиту до України.

"Повернулася до Словаччини після трьох насичених днів у Києві, Чернігові та Ужгороді. Словаччина підтримує Україну, і я рада, що цей візит відкрив ще більше можливостей для співпраці", – зауважила президентка Словаччини.

Візит Зузани Чапутової до України - що відомо

28 квітня словацька лідерка Зузана Чапутова разом із чеським президентом Петром Павелом розпочали кількаденний візит до України.

Під час візиту Чапутова відвідувала Київ, де мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також постраждалі від російської агресії Бородянку на Київщині та Чернігівську область. Зокрема, словацька президентка побувала в Ягідному та Іванівці Чернігівського району, де оглянула зруйновані школи та модульні містечка для переселенців.

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