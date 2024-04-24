За час роботи над законопроектом про мобілізацію МЗС не подавало коментарів та правок.

В Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки мають намір викликати представників Міністерства закордонних справ України для роз’яснення розпорядження про призупинення з 23 квітня надання консульських послуг для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном.

Як зазначила член комітету, народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська в ефірі Радіо Свобода "Свобода.Ранок", це питання в компетенції комітету, тому що за час роботи над законопроєктом МЗС не подавало коментарів та правок.

"МЗС я не пригадую на жодному комітеті, з приводу коментарів і правок, які б відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому, я думаю, що ми на найближчий комітет їх (МЗС) викличемо, щоб вони пояснили, що за збурення, про яке вони нас не попереджали", – повідомила Бобровська.

Відео дня

При цьому, народна депутатка назвала розпорядження міністерства "напівзаконним": "За три місяці фактично незаконно чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має сумнівний результат, адекватність і зміст".

Бобровська наголошує, що після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто після 18 травня, у чоловіків призовного віку є два місяці на оновлення військово-облікових даних.

Вона зазначає, що обмежень на надання консульських послуг не мало б бути до цього терміну. Парламентарка нагадує, що закон набуває чинності за місяць, а відтоді військовозобов’язані матимуть ще 60 днів, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування або в електронному кабінеті.

"Міністерство оборони слізно обіцяло одну річ, що ті люди, які фізично не можуть прийти у військкомати, або які хочуть не йти у військкомат, (могли) зробити електронний кабінет, зареєструватися, внести свої дані, отримати штрих-код чи QR-код, і з ним приходите в телефоні і показуєте в консульстві, і це є підставою для вас отримати консульські дії", – каже Бобровська.

Вона стверджує, що основною метою змін у законодавстві було не заборонити консульські дії, а забезпечити максимальній кількості чоловіків і жінок можливість стати на військовий облік, "щоб побачити в принципі загальний ресурс, який є в України, поза Україною".

Обмеження консульських послуг для чоловіків - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в МЗС України наголосили, що призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку діятиме з 23 квітня до 18 травня, а саме - до набуття чинності закону про посилення мобілізації. З того дня розгляд заяв про консульські послуги відбуватиметься з урахуванням нових вимог відповідно до закону.

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

23 квітня стало відомо, що деякі установи вже не приймають документи від військовозобов'язаних. Наприклад, консульство України в Польщі не надає послуги чоловікам призовного віку до отримання вказівок від МЗС.

Вас також можуть зацікавити новини: