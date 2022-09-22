У процесі переговорів українській стороні вдалося в чотири рази збільшити чисельність наших людей для повернення.

Коментуючи учорашній обмін полоненими, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія категорично не хотіла обмінювати "азовців", бо на них тримався російський міф про причини вторгнення.

Про це йшлося у її дописі у Telegram.

"Обміном займались безпосередньо президент, Єрмак та Буданов. І їм вдалося в чотири рази збільшити чисельність наших для обміну порівняно з тією цифрою, про яку йшлося спочатку", - написала вона.

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Маляр додала, що в роботі по обміну також брали участь керівники МВС та СБУ.

Вона наголосила, що це була системна, організована і доволі тривала робота нашої держави.

За словами Маляр, процес обмінів зазвичай засекречений, і в такій ситуації дуже складно комунікувати з суспільством та вибудовувати довіру.

"Весь час, поки тривав перемовний процес, держава була у комунікації з родинами полонених - відверто, наскільки це можливо у такій ситуації. А от комунікувати з усім суспільством, з огляду на чутливість теми, можливо тільки на рівні меседжу - "триває перемовний процес, держава робить все можливе". Адже будь-яке зайве слово може зірвати перемовини", - пояснила заступниця міністра.

Вона зазначила, що у такій ситуації дуже важлива довіра суспільства.

"Довіра проявилась у терплячому очікуванні, без публічних істерик та пустих звинувачень, у вірі в те, що держава своїх не кидає і докладає всіх зусиль, яких тільки можливо, заради їхнього повернення додому. За сухими словами "перемовини тривають" стоїть титанічна робота. Адже РФ категорично не хотіла обмінювати "азовців" та збиралась влаштувати ганебне судилище над нашими героями. Ви знаєте, що на "азовцях" тримався російський міф про причини вторгнення. Втім, Україна змусила Російську Федерацію діяти згідно норм міжнародного права і передати наших військовополонених", - підсумувала Маляр.

Обмін полоненими: як це було

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з російського полону 215 захисників. Обміняти вдалось 124 офіцерів та п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову.

Крім того, додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 російських полонених.

Останні наразі перебувають у безпеці у Туреччині. Місцеперебування офіцерів тримається в секреті заради їхньої безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться у Туреччині до кінця бойових дій.

Спочатку йшлося про обмін лише 50 захисників України, але Зеленському, Буданову та Єрмаку вдалося збільшити їхню чисельність до 200. У подальшому планується обмін всіх на всіх. Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

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