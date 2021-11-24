Учасники тримали плакати з перекресленими QR-кодами, які ведуть до сайту російської політичної партії "Єдина Росія".

Сьогоднішня акція "антивакцинаторів", яка відбулася у Києві, має російський слід.

Про це повідомила РНБО на своєму сайті.

"Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до сайту російської політичної партії "Єдина Росія", - зазначили в Раді нацбезпеки.

Читайте такожБлогер, активіст, політик: чим відомий головний "антивакцинатор" країни Остап СтахівТакож РНБО рекомендує всім, хто має сумніви щодо необхідності щеплення, дослідити всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел їхніх безпосередніх розробників, проконсультуватися з сімейним чи приватним лікарем або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за додатковою інформацією.

Як повідомляв УНІАН, учасники сьогоднішнього протесту проти вакцинації від коронавірусу в Києві тримали плакати з перекресленими QR-кодами.

Якщо відсканувати такий QR-код, на екрані смартфону з’являється посилання на офіційний сайт "Єдиної Росії" - правлячої партії в Російській Федерації.

Лідер руху "антивакцинаторів" Остап Стахів зараз перебуває під вартою. Учасники сьогоднішньої акції вимагали його звільнення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитро Хилюк