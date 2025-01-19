Відповідне опитування щодо посади очільника академії проводилось у застосунку "Армія+".

Президент Володимир Зеленський анонсував нові призначення, які пов’язані з обороною країни. Так, у своєму відеозверненні глава держави зазначив, що призначення будуть вже сьогодні.

"Доручив міністру оборони України Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника академії. Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що в застосунку "Армія+" проводилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

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"Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів - це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур. Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур", - зазначив президент.

Зеленський звернув увагу, що Качур добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. За словами Зеленського, він вже мав розмову з полковником Качуром - у ньогоо є бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ.

"Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії - повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії", - зауважив президент.

Що відомо про Романа Качура

Роман Качур є полковником, учасником російсько-української війни. Воїн отримав звання Герой України 12 травня 2022 року. Також військовий має звання лицаря ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів.

З 2014 по 2018 роки служив начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних Сил України. З березня 2018 по липень 2022 року був командиром 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Створення нового центру НАТО для допомоги Україні у Вісбадені

І друге призначення, за словами Зеленського, стосується бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який командував ОУВ "Таврія" Геннадія Шаповалова:

"Працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, його завдання - це координація безпекової допомоги Україні".

Відомо, що влітку 2024 року НАТО ухвалило рішення про створення нового центру для координації надання допомоги Україні і проведення навчань українських військовослужбовців. Вона розміститься у Вісбадені, Німеччина.

У Вісбадені вже тривалий час працює аналогічна структура - американська Група сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка нараховує приблизно 300 військових. Нова структура буде вдвічі більшою. Очікується, що до неї залучать близько 700 військовослужбовців з країн-членів і партнерів НАТО.

У середині жовтня, через два тижні після вступу на посаду, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Німеччини, щоб відвідати центр. Тоді повідомлялося, що командний центр все ще формується, і його персонал перебуває як у Вісбадені, так і в логістичних центрах у східній частині альянсу.

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