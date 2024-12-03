Очікувалося, що центр почне роботу в жовтні.

Створення нового командного центру НАТО з координації навчання та допомоги у сфері безпеки для України значно відстає від графіка. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Як зазначає видання, центр НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та навчання для України мав відкритися у Вісбадені, Німеччина, цієї осені з 700 співробітниками.

"Натомість центр все ще нарощує свою чисельність, маючи в штаті кілька сотень людей. Багато посад все ще залишаються незаповненими, оскільки країни не поспішають відправляти обіцяний персонал", - розповіли виданню джерела.

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Створення Командного центру було одним із ключових зобов'язань, ухвалених членами НАТО на саміті альянсу в липні. Створивши цей центр, вони погодилися взяти на себе більшу роль у координації військової допомоги та навчання для України, щоб зробити допомогу Україні більш передбачуваною і захистити її від політичних змін у США на тлі побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може згорнути підтримку США.

У середині жовтня, через два тижні після вступу на посаду, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Німеччини, щоб відвідати центр. Тоді повідомлялося, що командний центр все ще формується, і його персонал перебуває як у Вісбадені, так і в логістичних центрах у східній частині альянсу.

НАТО і Україна

Міністри закордонних справ країн НАТО 3-4 грудня проведуть зустріч у Брюсселі, на якій головним пунктом порядку денного стане Україна.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що США, Німеччина та Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України щодо набуття членства в НАТО. Водночас, на переконання глави держави, немає жодних ризиків у тому, щоб глави МЗС країн-членів НАТО на зустрічі 3-4 грудня рекомендували запросити Україну до НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте перед початком засідання заявив, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО розглядатимуть посилення України зброєю зараз, а не питання майбутнього членства.

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