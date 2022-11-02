Українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності.

Російське Товариство Червоного Хреста вкрало майно українського Товариства в окупованому Криму.

"Російський Червоний Хрест вкрав майно українського Товариства за мовчазної згоди Міжнародної Федерації", - написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Зокрема, Українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності, загальною площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу.

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Водночас, як зазначив омбудсмен, усе це майно було "окуповане" російським Червоним Хрестом.

"Я звернувся до Міжнародної Федерації із листом, в якому прошу пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста на відповідність їх принципів", - заявив Лубінець.

При цьому, станом на сьогодні, Лубінець відповіді не отримав. "Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації", - заявив омбудсмен.

Російський Червоний Хрест: що з ним не так

Організація Російський Червоний Хрест розпочала збір коштів для допомоги сім'ям мобілізованих та російських військовослужбовців.

24 жовтня Лубінець закликав виключити Російський Червоний Хрест з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, і припинити його міжнародне фінансування. Також він просив заборонити використання Російським Червоним Хрестом відповідної емблеми.

У жовтні у Міжнародному комітеті Червоного Хреста проігнорували заклик України приєднатися до української делегації з метою здійснення спроби відвідання колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області.