За інформацією генпрокурора, за 10 місяців в Україні знешкодили 30 організованих груп з корумпованими зв’язками.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відзвітувала про результати роботи у рамках протидії організованій злочинності за 10 місяців 2020 року.

Читайте такожВенедіктова помітила прогрес у розслідуванні корупційних злочинів цьогоріч (фото)Відповідний звіт вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«ВТРИЧІ БІЛЬШЕ банд, ніж торік викрито за 10 місяців 2020 року. Знешкоджено 16 таких небезпечних об‘єднань, тоді як у 2019 – лише 5. Злочинних угруповань, виведених на чисту воду за цей період – 352. Це теж БІЛЬШЕ НА 26% за минулорічний результат. На рахунку понад 1,5 тисяч зловмисників, що входили до цих організацій, 3462 кримінальні правопорушення», – зазначила Венедіктова.

При цьому генпрокурор перелічила окремі досягнення правоохоронців у регіонах:

Тільки днями затримано «смотрящих» за Хмельниччиною та Харківщиною. До СІЗО відправився хмельницький «кримінальний авторитет» з трьома членами своєї злочинної організації. Йому інкримінується поширення злочинного впливу на території області впродовж 8 років, керування потоками «брудних грошей» та контроль за дотриманням «злодійських законів».

В п’ятницю поліцейські в Києві викрили озброєну групу із ще трьох мешканців Хмельниччини з пістолетами, гранатами, масками, раціями, відмичками, кайданками, скотчем та хомутами для зв’язування рук. Можна здогадуватись про призначення цього «набору», якщо під час зупинки таксі за перевищення швидкості, ці пасажири почали тікати і відстрілюватись від правоохоронців. Стрілець був судимий за вбивство і розбій та перебуває в розшуку за незаконне поводження зі зброєю. Перевіряється причетність «гастролерів» до вчинення розбійних нападів та інших злочинів.

Харківський «смотрящий» від одного зі злодіїв у законі, впійманий минулого тижня, підозрюється в крадіжках, незаконному поводженні зі зброєю та спротиві й погрозах правоохоронцям. Він кілька років переховувався від правосуддя, однак воно його нарешті наздогнало. Втім, за рішенням суду він може вийти під заставу трохи більше 400 тисяч гривень. Цей приклад – привід вкотре наголосити, що «посадки» - це симбіоз ефективності правоохоронців, справедливого законодавства і судової реформи!

На Запоріжжі перед судом постануть 6 учасників банди, яка обвинувачується в підготовці вбивства керівника поліцейського спецпідрозділу КОРД, викраденні та утриманні заручника з вимогою викупу, угонах автомобілів та пограбуванні.

Завершено слідство щодо банди, яка брала участь в розбірках за перерозподіл маршрутів зі стріляниною серед житлового масиву в Броварах на Київщині. Їх підозрюють в бандитизмі та замаху на вбивство двох і більше осіб.

В грудні планується завершити розслідування щодо банди за вчинення розбійного нападу на автомобіль «Укрпошти». Учасники підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій, встановлений у кабіні, та викрали 2,7 млн грн.

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання з корумпованими зв’язками в органах управління, члени якого упродовж 2018 – 2019 років привласнили бюджетні кошти, оформлюючи різні види соцвиплат і допомог на неіснуючих дітей ромської національності, нібито народжених поза закладами охорони здоров’я. У такий спосіб підозрювані заволоділи понад 7 млн грн допомоги на 190 дітей.

Правоохоронці Львівщини припинили діяльність злочинної організації із 20 осіб, яка у 4 лабораторіях виготовляла 12 найменувань особливо тяжких наркотиків. Збували вони товар на території 106 населених пунктів України.

Крім того, як зазначила Венедіктова, за 10 місяців 2020 року в Україні знешкодили 30 організованих груп із корумпованими зв’язками, у тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади та управління, а також виявлено 26 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у бюджетній сфері. А у наркоугруповань цьогоріч вилучено понад 1,5 т наркотиків, у тому числі 572 кг героїну.

За словами генпрокурора, викриття злочинних організацій – процес непростий і тривалий: «У групах можуть бути і сотні членів. Важливо встановити їхніх організаторів, ролі учасників, зв’язки, які бувають і транснаціональними. Ми цьогоріч впровадили новий механізм моніторингу оргзлочинності та маємо реальні зрушення в протидії цьому наднебезпечному явищу».

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Автор: УНІАН