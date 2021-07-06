Верховний суд задовольнив клопотання представника потерпілих Євгенії Закревської та прокурора Юлії Малашич про зміну підсудності.

Розгляд справи про вбивство у 2014 році активіста "Самооборони Євромайдану Черкаської області", журналіста Василя Сергієнка перенесли до Києва.

Як повідомляє Адвокатська дорадча група, розгляд справи Сергієнка, яка з червня 2019 року слухалася в Городищенському суді Черкаської області, за весь цей час практично не просунувся.

Зазначається, що прокурор Юлія Малашич неодноразово заявляла відводи колегії суддів через порушення розумних строків, недопуск прокурорів до участі в судовому процесі, ігнорування заяв про відвід, а також ігнорування клопотань потерпілих щодо відеотрансляції засідання, дотримання розумних строків, встановлення та зміни порядку дослідження доказів для своєчасного допиту потерпілої Ніни Нищої - матері Сергієнка, яка була очевидицею злочину та померла у лютому 2020 року, так і не давши свідчення у суді.

"Верховний суд задовольнив клопотання представника потерпілих Євгенії Закревської та прокурора Юлії Малашич про зміну підсудності у справі Сергієнка. Суд ухвалив передати справу з Городищенського суду Черкаської області до Дарницького районного суду Києва", - йдеться у повідомленні.

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4 квітня 2014 року у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області дві групи чоловіків викрали, жорстоко побили та надалі вбили журналіста Сергієнка, а його тіло закопали в лісі.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка обвинувачують Віктора Горбенка, Валентина Завражина (у викраденні), Романа Недибалюка, Володимира Воронкова (у виконанні вбивства), Максима Русіна та Вадима Мельника (в організації злочину).

У розшуку перебувають ще двоє підозрюваних - Андрій Іносов та Валерій Федоров.

Судовий процес над обвинуваченими у вбивстві Сергієнка досі триває.

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Автор: Антоніна Доломанжи