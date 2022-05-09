Жінка кається в тому, що зустрічала військових з червоним прапором.

Бабуся, яка зустрічала військових з радянським прапором, і з якої російська пропаганда зробила символ нападу на Україну, кається в тому, що зробила.

З нею поспілкувалися працівники Центру стратегічних комунікацій.

Після того, як українські захисники евакуювали її до безпечного місця, жінка робить висновки:

"Не потрібні Путіну люди, українці, йому тільки землі потрібні. Я розумію того хлопця, що топтав червоний прапор. Вони нас захищають, гинуть, а тут я з цим прапором…".

Жінка каже, що значний вплив на те, як вона розуміла ситуацію, мав священник УПЦ Московського патріархату. Зокрема, вона була впевнена, що червоний прапор - російській.

Раніше Центр стратегічних комунікацій опублікував у своїх соцмережах відео з цією жінкою, де вона пояснює свій вчинок тим, що хотіла домогтися того, аби окупанти не знищували її населений пункт.

"Справа, звичайно, паршива, що Росія пішла так, дуже паршива. Я не думала, що ось так грюкатиме нас. Я просто думала, що привітати росіян, що прийшли, щоби сказати, щоб нічого більше не громили тут, а мирно вирішували питання", - казала вона.

Також жінка казала, що була б рада, якби не була тепер знаменитою і не було б війни. Вона казала, що тепер всі вважають її зрадницею, а військові переконували - її ніхто так не називає.

Що відомо про Анну Іванівну Іванову - "бабусю з прапором СРСР"?

Анна Іванівна Іванова - та сама жінка, що вийшла до українських бійців після того, як її село звільнили, з радянським прапором. Українські бійці демонстративно пройшлися по символу радянських загарбників, з яким вона до них вийшла.

Відео з інцидентом стало вірусним в мережі, зокрема, завдяки російським пропагандистам, що транслювали обрізаний ролик з нею, переконуючи, що вона радісно зустрічала окупантів. Мовляв, коли жінка дізнала, що це - українські захисники, які до того ж потоптали прапор, вона вчинила "героїчно" - відмовилася прийняти від них продукти.

Сьогодні в російських містах з'являються пам'ятники, плакати і графіті, присвячені цій бабусі. А 4 травня такий самий пам'ятник окупанти відкрили в українському Маріуполі за участі голови політичного блоку адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка та секретаря генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак.

Насправді ж українські військові з розумінням поставилися до її віку і дали тій продуктів в обмін на прапор СРСР.

Крім цього, військовий 22 батальйону 92 бригади Збройних сил України з позивним "Кадет" допоміг пенсіонерці та її чоловікові евакуюватися зі свого будинку. Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова.

Дім жінки розташований в селі неподалік Харкова і сьогодні зруйнований ворожою міною. І це - не перша трагедія у житті жінки.

Прізвище Іванова вона взяла від свого другого чоловіка, з яким живе досі. З ним в Анни Іванівни було двоє синів. І дві доньки від першого, нещасливого шлюбу. Всі її діти загинули. Одну дівчинку, як каже Анна Іванівна, "спалила" її свекруха, яка начебто поклала її на піч. Cинів вбили десь по чужих селах за невідомих обставин.

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