На відео військовий російської армії зізнається, що не очікував такого ставлення з боку українців.

СБУ показала, як "рашист" зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від українського народу.

Відео опубліковане в Telegram-акаунті відомства.

Чоловік на відео – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. І коли його знайшли, то врятували і зробили операцію.

"Да, ставляться добре, зробили операцію, зараз лежу в палаті. Зідзвонися з усіма дружинами хлопців, треба буде якось вийти на частину, на армію. Треба забирати наших хлопців звідси. Виходь га наше керівництво, на усіх. До Чити додзвонюйся, треба хлопців звідси забирати. Я теж хочу додому", - говорить чоловік на відео.

"Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна!"– каже дружина російського загарбника.

Жінка готується йти до керівництва військової частини і розповідати правду про звірства РФ та геноцид мирного населення в Україні.

Нагадаємо, російські військові, які бомбили телевежу в Києві, вбили співробітника одного зі столичних ЗМІ. Загинув оператор каналу Київ.Live Євген Сакун.

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