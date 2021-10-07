Кримські татари нагадали, що Баста і Круг незаконно відвідували Крим, і вимагають перевірити, чи не бувала Йолка на окупованому півострові.

Голову Служби безпеки України Івана Баканова просять заборонити в'їзд в країну для деяких російських артистів.

Відповідний лист до голови СБУ представники Кримськотатарського ресурсного центру опублікували на своєму сайті.

Активісти хочуть, аби Баканов завадив виступам Василя Вакуленка (Баста), Ірини Воробйової (Круг) та Єлизавети Іванців (Йолка), запланованим у жовтні та грудні.

"Відомо, що Ірина Круг та Баста, порушуючи українське законодавство, відвідували окупований Крим, де виступали з концертами. Ёлка хоч і не влаштовувала концерт, проте все одно могла перебувати на півострові під час одного із російських пісенних фестивалів", - йдеться у листі.

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Його автори просять Баканова перевірити інформацію щодо незаконного відвідування окупованого Криму вищеназваними громадянами Росії і в разі виявлення порушень українського законодавства, застосувати обмежувальні заходи щодо них.

КРЦ також запропонував розглянути питання застосування обмежувальних заходів щодо Басти, зокрема повторно заборонити йому в’їзд на територію України. Оскільки останні його візити до України в 2021 році викликали великий суспільний резонанс.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця український продюсер Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського, в якій вимагав заборонити концерти російських зірок в Україні. За два тижні його звернення зібрало понад 23 тис. підписів.

Автор: Тамара Отовська