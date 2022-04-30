Як зміниться життя українців з 1 травня - читайте на УНІАН.

Попри війну, в Україні все ще триває життя. З 1 травня життя українців зміниться в багатьох аспектах. В останній весняний місяць почнуть платити виплати внутрішнім переселенцям, а ООН надасть допомогу Україні.

Допомога внутрішньо переселеним особам

З 1 травня внутрішні переселенці (люди, які переїхали в інші райони України через бойові дії) отримають щомісячну допомогу в розмірі 2000 грн на дорослого і 3000 грн на дитину і людину з інвалідністю. Однак допомогу отримають не всі. Раніше УНІАН розповідав, як оформити виплати для переселенців і хто їх отримає.

Виплати 6500 гривень від держави

У травні близько 300 тисяч українців отримають фінансову допомогу від держави 6500 гривень, яку можна було оформити в "Дія" на початку весни. Виплати могли оформити українці, які проживають в зоні бойових дій. Частина людей, яка подала заявки, поки не отримала гроші, але їх обіцяють виплатити в травні.

Допомога від ООН

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш під час брифінгу з Володимиром Зеленським розповів про фінансову допомогу в розмірі 50 мільйонів доларів для України. Допомогу видаватимуть у вигляді готівки, яку отримають 2 мільйони українців.

ПриватБанк закриє рахунки Бонус+

1 травня ПриватБанк закриє всі рахунки клієнтів на картах Бонус+. До цієї дати клієнти можуть переказати кошти з бонусної картки на звичайну. Після 1 травня всі залишки коштів на картах Бонус+ будуть перераховані ЗСУ.

Скасування вихідних

Через діючий воєнний стан у травні не буде додаткових святкових вихідних 1 та 9 травня. Вихідними будуть тільки суботи та неділі.

Нові податки

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який встановлює додаткові податки. У разі його підписання очікується збільшення військовий збір, повернення ПДВ на імпорт, скасування пільг на паливо і повернення платного розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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