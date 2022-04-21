Кошти будуть спрямовані на підтримку неурядових організацій.

Організація Об'єднаних Націй виділяє 50 млн доларів на підтримку неурядових організацій-партнерів для продовження роботи з надання допомоги постраждалим в результаті війни українець.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила гуманітарний координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані на прес-конференції в медіацентрі "Україна".

"Два місяці тому вся наша підтримка була зосереджена на двох областях (Донецькій і Луганській – УНІАН). Але зараз ми працюємо по всій Україні. Потреби настільки великі, що ми виділяємо 50 млн доларів з українського гуманітарного фонду на підтримку неурядових організацій та агентства ООН для продовження роботи зі збереження життів. Це найбільше виділення, яке наш фонд робив. І все це завдяки нашим донорам", - сказала Лубрані.

За її словами, зазначені кошти дозволять забезпечити допомогу 2 млн осіб - надати їм підтримку, якої потребують, щоб врятувати їх життя.

"Понад 60% людей, яким ми плануємо допомогти, це будуть жінки та дівчата. Кошти виділятимуться на запобігання сексуальній нарузі та допомогу постраждалим. Гуманітарний фонд разом з центральним фондом реагування на надзвичайні ситуації /СЕРФ/ виділив кошти для реагування на гуманітарну ситуацію в Україні. Фактично ці кошти - другі за масштабом, за розміром, які надаються Україні для гуманітарної допомоги", - зазначила Лубрані.

За її словами, на початку війни ООН мала 49 партнерів, які надавали допомогу українцям, але зараз їх вже 78. "Ми працюємо з багатьма організаціями. І повинна сказати, що половина з цих організацій - неурядові з України, а також волонтерські, що працюють по всій країні, які за допомогою донорів намагаються допомогти людям", - зазначила вона.

Лубрані повідомила, що в перші дні війни було виділено на гуманітарну допомогу Україні 18 млн грн, а потім ця сума була збільшена до 40 млн грн.

За даними помічника генерального секретаря ООН і кризового координатора в Україні Аміна Авада, захисту і негайної допомоги потребують близько 5 млн осіб, які виїхали з України в інші країни, і ще 7,5 млн вимушено переміщених осіб на території України.

"Ми повинні надавати гуманітарну допомогу, але в багатьох випадках ми не можемо отримати доступ до конкретних місць, щоб допомогти жителям. Ми бачимо, що багато хто повертається в Україну, але повертається фактично в ніщо, на порожні місця. Вони виїхали з будинків вимушено, і зараз нікуди повернутися. Ми повинні допомогти їм і в короткостроковій перспективі, і в довгостроковій перспективі", - підкреслив Авад.

У цьому зв'язку, як зазначалося на прес-конференції, ООН продовжує збирати кошти донорів для подальшої гуманітарної допомоги Україні.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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