Проте прес-служба навчального закладу зазначила, що не всі приміщення у гуртожитках для студентів так моторошно виглядають.

У Національному авіаційному університеті дивно відреагували на скандал, який розгорнувся навколо лячних фото з умовами гуртожитків навчального закладу. У серпні студенти поскаржилися на жахливий ремонт, а тепер прес-служба заявила, що ситуація не настільки погана, проте адміністрації "шкода і боляче" бачити моторошні умови у деяких приміщеннях.

Свою відповідь на заяви ЗМІ стосовно умов проживання студентів у гуртожитках Національного авіаційного університету прес-служба закладу опублікувала на сайті.

Перш за все адміністрація НАУ наголосила на тому, що фото з умовами у приміщеннях гуртожитку №11, які два тижні тому поширили ЗМІ, нібито не відповідали дійсності. Прес-служба додала, що у студентських чатах наразі з'явилися нові світлини, на яких можна побачити зовсім інші умови для проживання. Проте не так давно у пресі з'являлася ще одна партія лячних фото з жахливими гуртожитками закладу.

Але у НАУ не заперечують того, що у деяких гуртожитках університету усе ж таки не найкращі умови.

"За останні 5 років, в жодному гуртожитку університету не було проведено капітального ремонту, а поточні ремонтні роботи з оновлення, як приміщень загального користування, так і студентських кімнат, теж не здійснювалося. Хоча кошти, передбачені на такі потреби вочевидь були, адже студенти завжди оплачували проживання згідно зі встановленими тарифами", - йдеться у заяві прес-служби.

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"Так, шкода і боляче бачити до якого сумного стану колишньою адміністрацією ЗВО були доведені не лише приміщення гуртожитків, але й їх фасади, наприклад, та навіть входи", - додали у НАУ.

Теперішнє керівництво навчального закладу, як йдеться у заяві, займається ліквідацією заборгованостей за комунальні послуги та працює над покращенням умов у гуртожитках.

"У гуртожитках Студмістечка НАУ в черговому режимі зараз постійно проводяться ремонтні роботи з усунення аварійно-побутових ситуацій, заміна пошкодженого сантехнічного обладнання, столярні роботи, ремонт електромережі та реставрація меблів", - стверджує прес-служба.

У НАУ обіцяють й надалі покращувати умови у гуртожитках, та вже звітують про власний план з усунення недоліків. Проте наразі так і залишається незрозумілим, чому прес-служба намагається спростувати попередню інформацію про лячний ремонт, хоча й обіцяє усе виправити.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше у НАУ доволі жорстко реагували на новини про умови у гуртожитках. Адміністрація пропонувала усім незадовільним студентам селитися в інших місцях та відмовляла у попередньому показі кімнат.

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Автор: Поліна Кузенко