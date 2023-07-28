Зрадник намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони і встановити локації місцевих штабів Тероборони.

Затримано ще одного агента ФСБ РФ, що збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на території Кіровоградській області.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником виявився мешканець міста Торецьк, що на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначається, що після 24 лютого 2022 року він отримав завдання прибути на Кіровоградщину як переселенець зі сходу України для проведення розвідувально-підривної діяльності.

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В спецслужбі поінформували, що після того як російський агент оселився в одному з населених пунктів області, він почав збирати інформації про місця базування підрозділів ЗСУ.

"Насамперед намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони і встановити локації місцевих штабів Тероборони. Щоб отримати ці відомості, зловмисник влаштувався ремонтником на одному з військових об’єктів регіону. За кожне виконане завдання окупанти гарантували своєму поплічнику грошову оплату у розмірі до 5 тис. грн. Крім того, як винагороду ФСБ обіцяла "евакуювати" цього агента до Росії і працевлаштувати до лав спецслужби країни-агресора. Однак, на заваді цих "планів" стали співробітники Служби безпеки, які своєчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії та затримали "на гарячому", коли він приховано фотографував об’єкт ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що у зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представником ФСБ та фіксації місць базування українських захисників. Відзняті медіафайли з координатами і прив’язкою до місцевості потрібні були російським загарбникам для підготовки нового повітряного удару по регіону.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ відловлює агентів Росії

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала російського агента, який займався підготовкою нового повітряного удару РФ по Харкову. Зловмисник входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як гру). Для виконання ворожого завдання він об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони.

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