У місті майже всі котельні мають ушкодження, а деякі знищені повністю.

Окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у Маріуполі, людям доведеться або замерзати, або виїжджати.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"У місті майже всі котельні мають ушкодження. Деякі знищені повністю. Лише ремонт однієї котельні займає близько одного року. Зруйновано також 50-70% газових магістралей. Для запуску "тепла" необхідна ще вода та велика кількість електроенергії. З цим у окупантів також проблеми. Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі", - поінформували в міськраді.

Як зазначається, для того, щоб замінити труби великого діаметра необхідно понад 1 млрд доларів.

"Не складно уявити, скільки коштуватиме відновлення всієї системи. Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" - це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляді фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", - повідомили в міськраді.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у місті, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

22 травня стало відомо, що в Маріуполі люди вимушені споживати технічну воду замість питної.

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