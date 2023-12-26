Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що усе залежить від реальної ситуації на фронті, яка може бути дуже різною.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що наразі нереально прописувати в законі норму про ротацію військовослужбовців через шість місяців. Про це Залужний заявив на брифінгу в Києві.

"Одне з наших завдань стосувалось того, аби прослідкувати, що ми деякими законодавчими нормами не порушили процес військового управління, який є на місцях. І тому ця норма, яка стосується шести місяців, звісно, дуже цікава, і звісно, хотілося б, щоб вона була… Ситуація на фронті залежать дій противника. І ми не можемо спрогнозувати, чи це буде шість місяців, п'ять чи три місяці. Ситуація буває абсолютно різною, повірте мені", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словам, затверджуючи ротацію кожні шість місяців, потрібно збільшувати приблизно хоча б у двічі бойовий комплект військ. Треба розуміти, якою буде необхідна чисельність військ для того, аби через пів року замінити людей на бойових позиціях.

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"А якщо ситуація зміниться, якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок, що тоді робити у такій ситуації? Тому, люди мають відпочивати, і я вимагаю від командирів на місцях, щоб вони робили усе можливе і неможливе для того, щоби здійснювати ротацію в підрозділі, у межах військової частини… Повірте моєму 30-річному досвіду служби в ЗСУ і майже 10-річному досвіду війни – це поки що обман, який мабуть нереальний наразі", – додав Залужний.

Коментар Залужного щодо законодавчих змін

25 грудня Кабмін вніс у Верховну Раду законопроект, який пропонує ряд змін військового права. Головнокомандувач ЗСУ відповів на питання журналістів щодо низки ініціатив. За словами Залужного, ідея запровадити "електронні повістки" походила не від військових, але командування ЗСУ влаштує цей механізм, якщо він забезпечить стабільне поповнення війська солдатами.

Також головнокомандувач Збройними силами України заявив, що з Міністерством оборони України домовлено провести демобілізацію через 36 місяців за певних умов.

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