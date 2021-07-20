Фірма вже розмістила фото заяви про звільнення, де видно, що винна жінка написала заяву за власним бажанням.

У Києві розгорівся скандал через українську мову. Дівчину відмовилися приймати на роботу, бо вона не розмовляє російською. Інцидент став резонансним, винних звільнили, а компанії довелося вибачатися декілька разів поспіль.

Про ситуацію на свої сторінці розказала киянка Вікторія Юхимець, саме їй відмовили у роботі через українську мову.

Так, компанія Columb Trade, що займається підбором автомобілів зі США, співробітниця якої не стала приймати на роботу Юхимець, вже повідомила про звільнення винної. Представники фірми опублікували на Facebook допис, у якому зазначено, що вони більше не працюють з жінкою, яка відмовила Юхимець.

Читайте такожКинув виклик Усику: борець Грицай розповів, як круто змінилося його життя (фото)Окрім того, на сторінці самої Вікторії Юхимець вже з'явилося відео її зустрічі з представниками компанії. Киянка транслювала подію у прямому ефірі.

"Неодноразово казала, що вважаю цю проблему не своєю особистою, а суспільною, тому викладаю стрім своєї розмови з представниками компанії. Нехай кожен оцінює сам результати діалогу", - написала Юхимець.

З чого все почалося

17 липня на сторінці Вікторії Юхимець у Facebook з'явився допис, у якому киянка розповіла свою історію. Так, дівчина шукає роботу, тому вона намагалася влаштуватися до компанії Columb Trade. Але там їй відмовили, у телефонній розмові співробітниця фірми повідомила, що Юхимець не може працювати у компанії, бо вона розмовляє українською.

За словами жінки, яка розмовляла з Юхимець, дівчині буде "некомфортно", бо усі в компанії спілкуються російською.

Пост з аудіозаписом телефонної розмови був видалений, але не з бажання Юхимець. Допис про ситуацію згодом з'явився на сторінці громадської організації "Відсіч", активісткою якої є киянка.

Читайте такожПерший іспит з української мови для чиновників ознаменувався технічним збоємКомпанія Columb Trade вибачилася перед Юхимець та пообіцяла провести внутрішнє розслідування. Тепер вже стало відомо, що співробітниця, яка відмовила киянці через українську мову, вже звільнена. Компанія розмістила фото заяви про звільнення, де видно, що жінка написала заяву за власним бажанням.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що співробітниця столичної IT-компанії оскандалилась заявами про українську мову. За її словами, державна мова "звучить мерзенно".

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Автор: Поліна Кузенко