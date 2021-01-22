У ролику дівчата перелічили плюси стосунків з поліцейським.

Дві українські курсантки з Харкова осоромилися в мережі, записавши відео для TikTok з російським поліцейським.

Читайте такожКурсантки харківського вишу станцювали під "Воровайок": адміністрація почала розслідування (відео)На цей час акаунт курсантки, яка опублікувала ролик, недоступний. Але відео продовжують поширювати в інших соцмережах.

"Плюси зустрічатися з поліцейським: завжди красивий, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині і завжди під захистом", - написали курсантки в титрах до свого відео.

Тим часом деякі користувачі в мережі розкритикували дівчат за те, що для створення ролика вони обрали російського поліцейського і нібито фліртують з ним.

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Автор: Катерина Шварц