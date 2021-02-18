Гендиректор "Укрпошти" каже що його "експеримент вдався на всі 100%".

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на скандал, пов’язаний з намірами компанії презентувати нові поштові марки на честь ЗСУ у святковий день російських військових – 23 лютого.

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У своєму Facebook менеджер пояснив, що насправді хотів привернути увагу до української армії.

«Укрпошта за цей тиждень випускає 2 марки. 1 – присвячена героям Небесної Сотні і вона вийде вже завтра. 2 – присвячена Української Армії і показує її нову форму. Обидва випуски були доступні на сайті. Питання – скільки медіа згадали про першу марку? Відповідь – 0. Бо немає зради немає уваги. Розуміючи що це прикрий факт, але дзеркало є дзеркало, я вирішив призначити запуск другої марки на 23 лютого», - зазначив Смілянський.

Своє міркування щодо вибору дати він пояснює в тому числі і «тролінгом» росіян.

«Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які я впевнений показали б цю марку

Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів що запуск в будь яку іншу дату буде непомічений (дивись вище приклад Небесної Сотні)», - вказав керівник «Укрпошти».

На переконання Смілянського «експеримент вдався на 100%».

«Тролінг на жаль зрозуміли не всі ;( Сьогодні мені вже закидали купу постів, що зрадник, що я підігрую Росії, що я мега зелений і т.п. Але я досяг мети – і увага до випуску марок, присвячених і нашій армії і Небесній Сотні буде», - підсумував він.

Втім, гендиректор підприємства пропошує користувачам Facebook вирішити, чи треба переносити запуск марки з 23 лютого.

Укрпошта розгнівала армію

Збройні сили України висловили протест проти планів «Укрпошти» 23 лютого представити нові поштові марки «Збройні Сили України. Сухопутні війська».

Генштаб ЗСУ наголосив, що 23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії.

Генштаб вимагає від "Укрпошти" відтермінувати презентацію, та пропонує альтернативну дату – День українського добровольця, 14 березня.

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Автор: Дмитро Захаров