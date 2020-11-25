У жовтні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у справі про «скіфське золото».

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи про «скіфське золото».

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

«Ми можемо підтвердити, призначення судді відбулося, тепер може продовжитися розгляд нашої апеляції. Ми плануємо передачу нашого подання на розгляд суду найближчим часом і сподіваємося, що нові слухання по суті справи будуть призначені вже скоро, максимум за кілька місяців», - зазначила вона.

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Як повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на прес-секретаря Апеляційного суду Амстердама Мар’ям ван Пулгейст, нового суддю звуть Джерард Левін. «Суд призначив нового суддю, (Джерарда) Левіна, - зазначила вона. - Сторони поінформовані про це, їм також запропоновано надати свої міркування щодо того, як далі організувати розгляд справи». За словами ван Пулгейст, пропозиції мають бути спрямовані суду в письмовому вигляді до 8 грудня 2020 року, а зустрічні відповіді на пропозиції - до 22 грудня.

Повернення Україні Скіфського золота: що передувало

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота" має бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.

МЗС Королівства Нідерланди підтвердив визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилося 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

16 липня 2019 року стало відомо, що Апеляційний суд Амстердама через 6-9 місяців прийме остаточне рішення щодо "скіфського золота". У суді повідомили, що суддям необхідно отримати від сторін спору додаткову інформацію про право власності на експонати. У України і РФ є два місяці, щоб надати запитувані документи.

У вересні Україна просила про відведення судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу про "скіфське золото".

У жовтні Апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід судді у справі про «скіфське золото».

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Автор: Світлана Закелова