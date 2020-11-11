Найбільше підтримка вступу до ЄС та НАТО серед прихильників Порошенка, Смешка і Зеленського.

49% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу та 41% - до НАТО.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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У жовтні 49% опитаних підтримали вступ до ЄС (у квітні - 46,1%), до Євразійського економічного союзу (входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія і Киргизстан) - 13,8% (квітень - 13,1%). В той же час 27% українців виступають за неприєднання до жодного з цих союзів. Не змогли відповісти 10,2% опитаних.

Найбільше прихильників вступу до ЄС серед виборців Петра Порошенка - 87%, Ігоря Смешка - 60,5%, Володимира Зеленського - 52,6% та Юлії Тимошенко - 41,2%.

Серед виборців Юрія Бойка лише 15% підтримують вступ до ЄС, але в той же час 40,3% опитаних вважають доцільним вступ до ЄврАзЕС. Якщо ж говорити про прихильників Віктора Медведчука, то лише 5,4% опитаних підтримують вступ до ЄС, а 53,7% виступають за вступ до ЄврАзЕС.

За даними опитування, 41% українців вважають, що країна має вступити до НАТО (у квітні - 41,9%). 37,1% опитаних (у квітні - 34,7%) за те, щоб Україна була позаблоковою державою. Лише 13% опитаних підтримують членство в Організації договору про колективну безпеку.

Найбільше прихильників вступу до НАТО серед виборців Петра Порошенка - 83,2%, Ігоря Смешка - 62,2%, Юлії Тимошенко - 38,2%.

Виборці Володимира Зеленського розділилися - 42,7% підтримують позаблоковий статус, 36,5% - вступ до НАТО, 9,1% - вступ до ОДКБ, 11,8% - не змогли відповісти.

Серед виборців Юрія Бойка лише 11,4% підтримують вступ до НАТО, а 25,7% - до ОДКБ, серед виборців Віктора Медведчука - лише 5,5% за вступ до НАТО і 43,2% - за вступ до ОДКБ.

Довідка. КМІС провів 1502 телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано населення віком 18 років і старше на всій території України, за винятком АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% - для показників близьких до 25%, 1,7% - для показників близьких до 10%, 1,1% - для показників близьких до 5%.

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Автор: Надя Пришляк