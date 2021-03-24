За непідтвердженими даними, у жінки відірвався тромб.

Жінка, яка померла вчора в передмісті Одеси після вакцинації від COVID-19, служила бухгалтером у військово-зенітному полку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється в соціальних мережах.

Товариші по службі потерпілої стверджують, що померла в смт Чорноморське — Інна Нарожна, 1977 р.н. - проходила службу у військовій частині а3880 (ракетно-зенітний полк).

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"Вона контрактник, звання - старший солдат. Бухгалтер першої категорії", - стверджують очевидці.

Нарожна була щеплена препаратом Covishield.

"У центрі селища (у Чорноморському дислокується військова частина, - УНІАН), біля магазину "Ромашка", жінці стало погано, і вона знепритомніла. У "швидкій" їй не змогли надати допомогу, і вона померла на місці", - стверджують люди.

За непідтвердженими даними, у жінки відірвався тромб.

У Командуванні медичних сил ЗСУ стверджують, що військовослужбовець-контрактник раптово втратила свідомість, перебуваючи за межами військової частини, у позаслужбовий час.

«Товариші по службі відразу викликали швидку медичну допомогу і повідомили в медичну службу військової частини. Прибувши на місце події, військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, які, на жаль, не мали успіху", - сказано в повідомлення.

Зазначається, що найближчим часом жінку мали залучити до виконання службово-бойових завдань у районі проведення ООС. Тому з дотриманням всіх алгоритмів вона отримала щеплення від COVID-19. Вакцинація здійснена 21 березня мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

За словами начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня жінка не скаржилася на стан здоров'я.

Згідно з анамнезом, як стверджують у командуванні, вона страждала гіпертонічною хворобою.

Що відомо про смерть жінки в Одесі

Як повідомляв УНІАН, вчора в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

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Автор: Лариса Козова