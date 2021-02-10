У Києві за добу два снігоплавильні мобільні комплекси переробили близько 500 тонн снігу.
Читайте такожЗавтра Київ з новою силою накриє снігопадПро це повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.
«Сніг до снігоплавильних машин звозять з усього міста. Так, протягом доби за їхньою допомогою переплавлено близько 500 тонн снігу», - йдеться у повідомленні.
У департаменті зазначають, що два мобільні снігоплавильні пункти здатні переплавляти близько 120 тонн снігу за годину.
Як повідомляв УНІАН, у січні 2019 року в Києві провели тестовий запуск першої в Україні мобільної снігоплавильної установки. «Київавтодор» придбав дві установки TRECAN 60-PD виробництва Канади у грудні 2018 року.
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