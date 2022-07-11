Чоловік зупинив та знищив частину колони росіян, а потім повідомив про це військовим, які добили ворогів.

64-річний Валентин Дідковскький - пенсіонер з Бучі, який зупинив та знищив частину колони окупантів. Чоловік спалив ворожу техніку та чекав на рашистів з гранатою у руках, бо не хотів потрапити у полон.

Про це йдеться у новому сюжеті від ТСН.

Пенсіонер не вважає себе героєм. Він каже, що міг би ще раз повторити свій вчинок, якби у цьому була потреба. Нині у дворі Дідковскього багато роботи, рашисти гатили по його будинку прицільно.

"Це було 27 числа, десь о 8 години ранку", - пригадує чоловік.

Пенсіонер був вдома, у Бучі, коли почув гуркіт техніки. Він подивився у вікно та побачив жахливе: колона рашистів рухається його вулицею. Чоловік одразу вирішив зупинити ворога, адже розумів, що окупанти рухаються на Київ. Він дістав з гаража гранати та протитанковий гранатомет РПГ-18 "Муха". Усе це йому напередодні дали військові, трофеї забрали у рашистів. Чоловік добре знає, як поводитися зі зброєю, він служив в армії, а з 2014 року їздив волонтерити на передову.

Чоловік заліз на причеп біля паркану та поцілив у бензовоз посеред колони ворога. Коли пенсіонер почув вибух, він зліз з причепа та почав кидати у ворога гранати, прямо через паркан.

Окупанти почали стріляти у відповідь. Вони зруйнували паркан та ледь не зрівняли з землею будинок сміливця. Пенсіонер розумів, що потрібно тікати. Він повзком втікав за хату та заховався у вбиральні сусіднього будинку. Вже там пенсіонер чекав на окупантів з гранатою у руках.

Сміливець знав, що рашисти можуть піти його шукати, але не хотів потрапити у полон. Тому він вирішив вбити і себе, і окупантів, якщо ті його знайдуть. В той самий час чоловік зателефонував знайомим військовим та повідомив про ситуацію. Ті почали поливати окупантів вогнем.

Коли вже все затихло, а техніка рашистів згоріла, він вийшов та побачив залишки колони. Усе це чоловік зняв на відео. Пенсіонеру хотіли помститися, його шукали, у його будинку усе перерито. Коли він на декілька днів виїхав, аби патрулювати у лавах тероборони Ірпеня, то після повернення додому не знайшов навіть свої документи.

Нині Валентин займається відбудовою своєї хати. Лише на заміну даху знадобилося понад двісті тисяч гривень. Тому поки що він живе у літній кухні та не припиняє служити у теробороне.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом 15-річний хлопчик за допомогою дрона допомагав ЗСУ знищувати колони окупантів.

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