Василь Малюк зазначив, що цей священик - дуже "колоритна" особа.

Глава Служби безпеки України Василь Малюк розповів про священників, які працювали на ворога. Він зазначив, що такі люди не мають нічого спільного з релігією.

В інтерв'ю для Наталії Мосейчук Малюк також розповів про коригувальника з Луганщини - священнослужителя Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який працював на ворога. Зрадник отримав 12 років ув'язнення, проте його обміняли, той поїхав до рашистів.

"Якщо людина в рясі і з кадилом – це не є пом’якшувальною обставиною при вчиненні злочину, як і обтяжливою. Наприклад, як коригувальник у рясі, який по мирних кварталах наводив вогонь. Суд йому дав 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?", - зазначив Малюк.

Відео дня

Також він додав, що у Києво-Печерській Лаврі до відповідальності за роботу на ворога притягують все більше священників. Малюк пригадав нещодавній скандал, коли у Лаврі співали про "пробудження Русі". Причетний до цього священник вже отримав підозру.

"До речі, він такий цікавий персонаж. Він навіть спав у труні, і так далі. Доволі такий колоритний. Ну, все по закону та моралі", - розповів Малюк.

Скандал у Лаврі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада священник показав, як у Києво-Печерській Лаврі прославляють РФ. Так, під час служби хор співав відверто проросійські пісні. "Прокидається матушка-Русь", - йшлося у пісні, яка потрапила на відео.

Невдовзі стало відомо, що СБУ почала обшуки у Києво-Печерській лаврі. А 1 грудня СБУ вручила підозру священнику за пісні про "матушку-Русь". У справі встановили кілька підозрюваних, які організовували це богослужіння.

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