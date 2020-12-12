Учасники акції виступають проти обвинувачень Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

У Києві на вулиці Банковій у річницю «справи Шеремета» відбувається акція «Похорон правосуддя".

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції виступають проти обвинувачень Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Траурна процесія» пройшла від перехрестя вулиць Інститутської та Банкової до Офісу президента. Попереду ходи йшла дівчина із зав’язаними чорною пов’язкою очима. В одній руці вона тримала терези Феміди, а в іншій - «чорну» рамку з фото Конституції України. Учасники акції також несли похоронні вінки і труну з написом: «Весна пройшла, але їх не садять». Під час процесії лунала траурна музика.

Біля Офісу президента їх зустріла велика кількість поліцейських зі службовими собаками. Правоохоронці дозволили учасникам акції пронести труну ближче до будівлі Офісу президента. Наразі ситуація спокійна, конфліктних ситуацій нема. Кількість учасників заходу становить близько 200 осіб.

Як заявив співорганізатор акції Євген Карась, влада у справі про вбивство Шеремета хоче притягти до відповідальності випадкових людей.

«Якщо суспільство не буде чинити опір подібному свавіллю правоохоронної та судової системи, завтра будь-який «висяк» у резонансній кримінальній справі можуть приписати будь-якому з людей і повісити таким чином на таку людину злочин», - сказав він.

Справа Шеремета: що відомо

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко - вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко – «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Їхню справу розглядає суд присяжних.

9 вересня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.

21 жовтня Шевченківський райсуд Києва до 19 грудня продовжив запобіжні заходи Антоненку і Кузьменко та процесуальні обов’язки для Дугарь.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк