У Києві патрульні врятували чоловіка, який вирішив вкоротити собі віку, залишивши вдома четверо малолітніх дітей.
Читайте такожУ Києві помітили сноубордистів на Андріївському узвозі (відео)Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.
Днями інспектори отримали виклик на вулицю Кадетський Гай. Сусіди з ночі чули крики з квартири, але звернулися до поліції о 5:00.
Коли на місце прибув перший екіпаж патрульних, мешканець квартири виліз за балкон 14-го поверху та кричав, що стрибне донизу. Інспекторам довелося затримати чоловіка з застосуванням кайданок та фізичної сили.
У квартирі, де він проживав, патрульні виявили четверо малолітніх дітей без нагляду. Діти поводили себе спокійно.
Правоохоронці викликали на місце події екіпаж з протидії домашньому насильству та службу у справах дітей. Батька шпиталізували у спеціалізований заклад. Дітей оглянули лікарі.
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