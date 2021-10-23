Судова реформа важлива для майбутнього України та реалізації її цілей.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснили, чим може загрожувати Україні не реалізаціясудової реформи.

Про це вони заявили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Для реалізації власних цілей, збільшення іноземних інвестицій, вступу в НАТО, вступу до ЄС Україні доведеться покращитися, зокрема це стосується верховенства права та судової системи. Ми, безумовно, очікуємо, що Україні доведеться робити це задля залучення більше іноземних інвесторів. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, доки вони не будуть відчувати впевненість в судовій системі", - сказала Квін.

За її словами, це важливо для майбутнього України та реалізації її цілей.

"Судова реформа є головною, найважливішою з усіх реформ, які необхідно провети для того, щоб Україна зміцнилася, щоб могла вести торгівлю з іншими країнами, щоб Україна реалізувала свої євроатлантичні прагнення. Судова реформа - це основа... Якщо ці реформи не вдасться втілити в життя, то це зупинить інвестиції. Я погоджуюся з Крістіною, що це стане зростаючою проблемою для євроатлантичних прагнень України, але для союзних країн все буде так, як було до цього. Ми будемо шукати можливість продовжувати заохочувати та підтримувати,де ми можемо", - наголосила Сіммонс.

Перезавантаження КСУ: що відомо

Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду - "на правильному шляху".

22 серпня Зеленський висловив думку, що реформування Конституційного Суду України не обійдеться без "війни".

Автор: Леся Лещенко