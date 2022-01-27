Стріляв у військовослужбовців Артемій Рябчук. Він родом з Одеської області.

У Дніпрі солдат строкової служби розстріляв п'ятьох осіб. У мережі оприлюднили їхні імена – чотирьох військовослужбовців Національної гвардії та цивільної дівчини.

Їх опублікував СУ ГУНП в Дніпропетровській області, повідомляє Telegram dtp.kiev.ua. Загиблі:

Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються.

Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживає у м. Олешків, Херсонської області. Інші дані встановлюються.

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Драган Олександ Олександрович – 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживає: м. Дніпро, пров. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються.

Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживає в Херсонській області. Інші дані встановлюються.

Цивільна загибла, жінка на ім'я Віра – 1986 року народження. Чи співробітниця заводу – встановлюється, повідомили у правоохоронних органах.

Крім того, ще п'ять осіб отримали поранення: Наместник Денис Вікторович, 23.08.2002 р.н, Гулида Владислав Юрійович, 31.12.1999 р.н., Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р.н., працівниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна і Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р.н.

Ткож повідомляється, що стріляв Артемій Юрійович Рябчук, 25.06.2001 р.н., родом з м. Ізмаїл Одеської області. Він не одружений. Освіта середньо-технічна. Рябчук був призваний до НГУ 21.10.2021 Одеським ОТЦК. Батьки проживають на Одещині. Судимий не був.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі розстріляли солдатів. Під час інциденту загинули 5 осіб - 4 чоловіків та одна жінка. Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш".