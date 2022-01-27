У місті введено поліцейську операцію "Сирена"

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Під час інциденту загинули 5 осіб - 4 чоловіків та одна жінка.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш".

"Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р.н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення", - повідомили в МВС.

Відомо, що під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

У місті ввели поліцейську операцію "Сирена". Особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії підняли за тривогою. На місце події терміново виїхав командувач Національної Гвардії генерал-полковник Микола Балан.

Чому солдат влаштував розстріл та де він перебуває зараз - невідомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що солдат-строковик взяв автомат АК-47 і близько 7 тисяч патронів.

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