Стрілець служив з осені минулого року і був задіяний для охорони.

Солдат з Дніпра, який з автомата розстріляв своїх товаришів зі служби, не входив до групи військовослужбовців, за якими спостерігали психологи. Юнак служив з осені минулого року.

Про це виданню "Сьогодні" повідомив спікер Нацгвардії Руслан Музичук.

За інформацією силовиків, строковик приїхав на службу в Дніпро з Одеської області, звідки він родом. Солдат служив у Нацгвардії з осені минулого року. Юнак був задіяний в охороні ЮМЗ, де і сталася трагедія.

"Ніяких відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Що стосується поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", - розповів "Сьогодні" спікер Нацгвардії Руслан Музичук.

Також він додав, що раніше стрілець мав хороші характеристики. Перед призначенням в караул він, як і інші солдати, проходили безліч перевірок.

"Призначення в караул - ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", - вказав Музичук.

Солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: що відомо

27 січня в Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі та втік. Юнак взяв з собою автомат і патрони.

У МВС України показали фото солдата і розповіли про кількість жертв. Загинули 5 людей, стільки ж людей отримали поранення.