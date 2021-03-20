Активісту сьогодні виповнилося 26 років.

У Києві біля Офісу президента на Банковій пройшла акція на підтримку засудженого одеського активіста Сергія Стерненка.

Читайте такожУ Києві на Банковій пройшла акція на підтримку Стерненка (фото)Протестуючий палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських.

Крім того, вони розбили скло у центральних дверях ОП, і розмалювали їх разом зі стінами, написавши: «Аваков - чорт», а також розлили червону фарбу, що символізує кров.

Під час акції прихильники Стерненко висунули свої вимоги до президента Володимира Зеленського. Серед них:

відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Ірину Венедиктову,

звільнити Стерненко та Андрія Антоненко,

ввести санкції проти Андрія Портнова.

А завершився протест салютом з нагоди дня народження Стерненка. Йому сьогодні виповнилося 26 років.

Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони будуть перебувати до вступу вироку в законну силу.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненка та залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу за звинуваченням Стерненка в умисному вбивстві напав на нього Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Катерина Шварц