Окрім цього, активісти намагалися підпалити напис "Офіс президента" на будівлі.

Прихильники активіста Сергія Стерненка під час акції біля Офісу президента в Києві запалили фаєри та кидають шумові гранати.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, також вони облили будівлю ОП фарбою.

Окрім цього, активісти намагалися підпалити напис "Офіс президента" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі Офісу президента, а в розбиті двері закидали фаєри та димові шашки. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Учасники акції скандують "Аваков - чорт", "Свободу політв'язням", "Стерненку - волю", "Зеленський, не мовчи!", а також "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!".

Наадаємо, сьогодні, 20 березня, біля будівлі Офісу президента України зібралися учасники акції на підтримку засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка.

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автори: Олександр Топчій, Дмитро Хилюк