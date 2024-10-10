Вона може вийти під заставу, внісши 49 млн грн.

Депутатку Хмельницької міськради Світлану Баранську, у якої виявили 1,5 мільйона незадекларованих доларів, взяли під варту з правом внесення застави у 49 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Печерський райсуд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 млн грн депутатку Хмельницької міської ради, у якої було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.

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Гучні затримання депутатів місцевих рад на Хмельниччині

9 жовтня депутатку Хмельницької міськради від "Європейської солідарності" Світлану Баранську затримали за підозрою у незаконному збагаченні. За даними ДБР, вона у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Під час обшуків правоохоронці вилучили у неї понад 1,5 млн доларів.

4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина викрили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Відомо, що Крупа також є депутаткою Хмельницької облради, обраною від партії "Слуга народу". Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.

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