Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Шевченківський райсуд Києва заарештував без можливості внесення застави водія вантажівки, який вчора, 15 жовтня, у стані алкогольного сп’яніння збив двох людей на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери в Києві.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Водія вантажівки "МАН", 1974 року народження, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході" - йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців, прилад Драгер показав 2,68 проміле вмісту алкоголю у водія.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілих, 1977 та 1996 років народження, госпіталізовано до лікарні. Сьогодні один із чоловіків від отриманих травм помер у медичному закладі.

За даним фактом проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 - 1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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Автор: Тетяна Герасименко