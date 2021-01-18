Суд вважає, що представлені прокурором докази не підтверджують інкримінованого Святогору обвинувачення.

Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Оксана Голуб.

Зачитуючи вирок, суддя зазначила, що у своїх численних інтерв'ю низці ЗМІ Святогор поширював висловлювання та заклики до насильства та жорстокості стосовно тварин.

Вона додала, що раніше під час допиту Святогор розповів, що свою провину він не визнає та не розуміє, у чому його обвинувачуюють, оскільки він "не порушував законів України і не виготовляв й не розповсюджував відеопродукцію з пропагандою насильства над тваринами.

За її словами, за результатами судового розгляду не доведено, що у діях обвинуваченого Святогора є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.300 Кримінального кодексу України.

"Судом встановлено, що Святогор... у всіх своїх публічних висловлюваннях пропагував фізичне знищення бездомних тварин, зокрема, собак, детально описував спосіб знищення шляхом отруєння, крім того, пояснював, яким чином таке отруєння здійнювати, звертався до широкого загалу людей та переконував, що ця ідея хороша та заслуговує на наслідування та поширення. Разом із тим, самі по собі такі висловлювання Святогора на радіоефірах та у студіях телеканалів не становлять як об'єктивної, так і суб'єктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень... Саме по собі усне мовлення Святогора не являється твором у розумінні предмету злочину..., оскільки не є продуктом його творчої діяльності, зафіксованим на певний матеріальний носій, а є його особистими міркування стосовно дискусійних питань, винесених на обговорення учасниками радіо та телепередач, де він брав участь за запрошенням, тобто не є тотожним з поняттям "виготовлення відеопродукції", - підкреслила суддя.

Голуб наголосила, що в обставинах, які встановив прокурор, не зазначається спосіб створення, відтворення, поширення аудіо та відеопродукції безпосередньо Святогором, а з наведених в обвинувальному акті фактичних обставин інкримінованих йому правопорушень випливає, що під виготовленням Святогором аудіо та відеопродукції сторона обвинувачення має на увазі його участь у радіоефірах та телепередачах, надання ним інтерв'ю та висловлення своїх переконань щодо етичності вбивств бездомних тварин.

Суд встановив, що Святогор, окрім безпосередньої участі у на теле та радіопередачах, у яких мали місце його висловлювання..., будь-яких дій, пов'язаних із виготовленням відеопродукції згаданих передач не вчиняв, безпосередньо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо та відеозаписи, не монтував їх, не записував на будь-який носій інформації та не розповсюджував.

"Тому суд вимушений не погодитися з висновками сторони обвинувачення про те, що... Святогор створив аудіо та відеопродукцію, яка пропагує культ насильства і жорстокості... Саме по собі усвідомлення особою, що її висловлювання будуть зафіксовані на певному носії інформації іншими особами та в подальшому ця відеопродукція буде поширена цими ж іншими особами через ЗМІ або інтернет не може розцінюватися як наявність у такої особи мети на розповсюдження цієї відеопродукції", - зачитала фрагмент вироку суддя.

Крім того, у ньому також йдеться, що з боку обвинувачення допущене "довільне та розширення трактування закону", а представлені докази не підтверджують обвинувачення.

"Суд дійшов обгрунтованого висновку про те, що не доведено, що в діяннях обвинуваченого Святогора є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч.3 ст. 300 Кримінального кодексу України... У зв'язку з чим суд вважає за необхідне в силу презумпції невинуватості... його виправдати... Суд ухвалив визнати Святогора Олексія Анатолійовича невинуватим... та виправдати його... Цивільний позов потерпілої суд залишає без розгляду", - додала Голуб.

Хто такий догхантер Святогор

Олексій Святогор - адвокат, який взявся знищувати безпритульних собак. З 2011 року проти нього було відкрито низку кримінальних справ.

8 червня 2018 року Святогора, який на той час перебував у розшуку, затримали в Києві.

За даними зоозахисників, він вбив щонайменше 3 тисячі собак.

Святогора звинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 "Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію" Кримінального кодексу України.

11 червня Шевченківський райсуд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак 26 червня Київський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід до цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Антоніна Доломанжи