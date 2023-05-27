Відповідне рішення щойно було ухвалено одноголосно 14 членами ВРП.

Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця - 22-річного Вадима Бондаренко.

Відповідне рішення щойно було ухвалено одноголосно 14 членами ВРП. Таким чином задоволено подання заступника Генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді.

"Вища рада правосуддя вирішила подання заступника генеральног опрокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталієвича задовольнити, надати згоду на утримання під вартою Тандира", - йдеться в оголошеній результативній частині рішення.

Смертельна ДТП за участю судді Тандира

У Києві в ніч проти 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Тандир на Lexus збив нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовослужбовець загинув.

У момент аварії суддя був сильно п'яний. Від проходження огляду на алкогольне сп'яніння Тандир відмовився. У ДБР заявили, що змусять суддю здати біологічні матеріали.

27 травня 2023 року суддю-вбицю нацгвардійця Тандира примусово перевірили на "алкоголь". В нього відібрали біологічні зразки для перевірки, адже після ДТП в його машині знайшли пляшку з алкоголем.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилося троє дітей, батько його зараз у Бахмуті, брат теж на фронті. Він був родом з Черкаської області і з початку війни проходив строкову службу.

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