В Україні досі немає закону про домашній кіднепінг.

Відео, опубліковане Ольгою Плохотніченко з Кременчука, у якої цивільний чоловік намагається відібрати дітей, не нехтуючи жодними методами - підірвало соцмережі. Жінка, яку били ногами та душили, публічно попросила про допомогу. ЖІночий рух “За майбутнє” одразу відгукнувся та звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людиниЛюдмили Денісової з проханням негайто втрутитись у ситуацію.

“Бити матір своїх дітей ногами, відтягувати її від малюків за волосся і при цьому залишатися «люблячим батьком» в очах судової системи? Це можливо тільки в Україні! Особливо коли у домашнього тирана достатньо грошей, щоб приставити до дітей озброєну охорону й заткнути рота правоохоронним органам!”? - обурилась на своїй сторінці у соцмережі Facebook лідерка жіночого руху Ірина Суслова.

За словами правозахисниці, в Україні досі немає закону про домашній кіднепінг. Коли батько чи мати після розлучення просто забирають – а по факту викрадають – дітей і не допускають до них іншого з батьків, це не вважається злочином.

“Уже кілька місяців Жіночий рух "За майбутнє" працює над законопроектом, що встановити кримінальну відповідальність за сімейний кіднепінг. Законопроект плануємо закінчити у квітні!”, - додала Ірина Суслова.

Стало відомо, що наразі старший син Ольги знаходиться з нею. Однак молодший – досі перебуває з чоловіком. Потерпіла вже звернулася до суду. А жіночий рух «За майбутнє» зв’язався з головою комітету Верховної Ради України з питань прав людини Дмитром Лубінцем та вже направив звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з проханням негайно втрутитися в ситуацію Ольги з Кременчука.

“Факти домашнього насильства – очевидні. Так само як і шокуючий психологічний стан дітей. Тому діяти потрібно якомога швидше!”, - вважає Ірина Суслова.

Нагадаємо, юристи жіночого руху вже анонсували роботу над модернізацією нормативно-правової бази та провадженням реального покарання за сімейний кіднепінг. За їх словами, головне не тільки покарати винних, а – захистити права дитини. У зв’язку з погіршенням ситуації навколо цієї проблеми, проект обіцяли представити найближчим часом.

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Автор: Григорій Бондар