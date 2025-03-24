Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який вчинив публічне самовільне залишення частини восени 2024 року та повернувся після цього на службу, подав скарги до Конституційного суду України. Про це йдеться в його Instagram.
"Я звертаюсь до Конституційного Суду з конституційними скаргами через дискримінаційні норми кримінально-процесуального кодексу (КПК) про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців. Саме за цими нормами законодавства мене безальтернативно утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових за різними статтями продовжують перебувати за ґратами, поки триває розслідування їхнього можливого злочину чи досудове розслідування", - зазначив він.
За словами Гнезділова, перша скарга по ч. 8 ст. 176 КПК передбачає виключний запобіжний захід щодо військовослужбовців під час дії воєнного стану - тримання під вартою. При тому, що щодо інших підозрюваних можуть застосовуватися альтернативні запобіжні заходи.
"Друга скарга по абзацу 8 ч. 4 ст. 183 КПК - прирівнює військових до держзрадників, терористів, злочинців проти миру та злочинних організацій і надає право суддям не визначати розмір застави. Звертаюсь до народних депутатів, які читають цей допис: внесіть зміни до КПК, приберіть дискримінаційні норми. Це в ваших силах. Це відновить справедливість в тисячах справах, які стосуються військовослужбовців", - зауважив військовий.
СЗЧ Гнезділова - що відомо
Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишає частину до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя. Чоловік пояснив свій вчинок бажанням донести до влади та суспільства необхідність демобілізації. У бригаді почали службове розслідування через вчинок Гнезділова.
Вже наприкінці січня 2025 року Гнезділов заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Також він стверджував, що з боку прокуратури та ДБР були "десятки порушень" і що "за все - буде відповідь".
"Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда - важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це - перший крок на шляху їх вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати", - заявив він.