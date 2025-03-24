Причиною скарги є дискримінаційні норми КПК про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців.

Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який вчинив публічне самовільне залишення частини восени 2024 року та повернувся після цього на службу, подав скарги до Конституційного суду України. Про це йдеться в його Instagram.

"Я звертаюсь до Конституційного Суду з конституційними скаргами через дискримінаційні норми кримінально-процесуального кодексу (КПК) про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців. Саме за цими нормами законодавства мене безальтернативно утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових за різними статтями продовжують перебувати за ґратами, поки триває розслідування їхнього можливого злочину чи досудове розслідування", - зазначив він.

За словами Гнезділова, перша скарга по ч. 8 ст. 176 КПК передбачає виключний запобіжний захід щодо військовослужбовців під час дії воєнного стану - тримання під вартою. При тому, що щодо інших підозрюваних можуть застосовуватися альтернативні запобіжні заходи.

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"Друга скарга по абзацу 8 ч. 4 ст. 183 КПК - прирівнює військових до держзрадників, терористів, злочинців проти миру та злочинних організацій і надає право суддям не визначати розмір застави. Звертаюсь до народних депутатів, які читають цей допис: внесіть зміни до КПК, приберіть дискримінаційні норми. Це в ваших силах. Це відновить справедливість в тисячах справах, які стосуються військовослужбовців", - зауважив військовий.

СЗЧ Гнезділова - що відомо

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов заявив, що самовільно залишає частину до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя. Чоловік пояснив свій вчинок бажанням донести до влади та суспільства необхідність демобілізації. У бригаді почали службове розслідування через вчинок Гнезділова.

Вже наприкінці січня 2025 року Гнезділов заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Також він стверджував, що з боку прокуратури та ДБР були "десятки порушень" і що "за все - буде відповідь".

"Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда - важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це - перший крок на шляху їх вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати", - заявив він.

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