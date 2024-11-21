Поки що Наталя Крупа залишається під вартою, але тепер вона може вийти на волю за меншу суму.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу. Однак розмір грошової застави їй значно зменшили, повідомляє "Суспільне".

Адвокатка Крупи стверджувала, що рішення Печерського райсуду про арешт чиновниці було ухвалене з порушеннями. Адже, за її словами, рішення мав ухвалювати саме ВАКС, а не Печерський суд.

Також захисниця оскаржувала заставу у 500 млн гривень, наполягаючи, що Кримінальний процесуальний кодекс забороняє встановлювати розмір застави більше 80 прожиткових мінімумів, що еквівалентно 250 тисячам гривень.

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Крім того адвокатка закликала врахувати стан здоров’я підозрюваної і відпустити її на поруки.

Зрештою суддя залишив Тетяну Крупу під вартою, але істотно скоротив розмір застави – з 500 до 300 мільйонів гривень, повідомляє "Суспільне".

Справа Тетяни Крупи

Як писав УНІАН, на початку жовтня Україну сколихнув скандал довкола керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У неї та її сина за підозрою у незаконному збагаченні провели обшуки, під час яких знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Також було знайдено низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Однак за два тижні по тому скандал набув нового розмаху, коли з'ясувалося, що десятки прокурорів Хмельницької області оформили собі інвалідність. Одразу виникли підозри, що ці інвалідності можуть бути фейковими, а в їх оформленні, ймовірно, могла допомогти саме Тетяна Крупа.

На тлі цього скандалу уряд за дорученням президента розпочав масштабну реформу системи МСЕК.

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