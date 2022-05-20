Коли в будинок сім'ї прилетіла ракета, жінка дивом вціліла. Тоді сім'я вирішила покинути місто.

Жителі Маріуполя Катерина, її чоловік Роман, мати і молодший брат були змушені йти 15 км пішки під обстрілами, щоб врятуватися від російських окупантів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, сім'я Катерини зараз живе у Вінниці і планує там залишитися.

"Дружина була на 8 місяці вагітності, коли все це почалося. Вона нікуди не хотіла їхати, тому що сподівалася, що це все скоро пройде", - розповів чоловік Катерини Роман Склянко.

Однак російські військові щодня знищували місто. Центр Маріуполя нещадно бомбили російські літаки.

"Наші військові, які там залишилися - це неймовірні силачі", - сказав Роман.

Катерина Склянко розповіла, що вона рідко спускалася в підвал, оскільки його в їхньому будинку не було. А коли вона йшла в інші бомбосховища, то чула там тільки слова про смерть. Коли у сім'ї закінчилася їжа і вода, Роман був змушений ходити в пошуках хоч чого-небудь їстівного.

"Коли говорять про трупи на вулицях, то для нас це було буденністю. Я ходив і це було для мене буденністю. В останні дні я вже не звертав на це уваги", — поділився чоловік.

Коли в будинок сім'ї прилетіла ракета, Катерина дивом вціліла. Тоді сім'я вирішила пішки йти з міста. Вони пройшли 15 км. Їх спочатку ніхто не погодився підвезти, проте згодом знайшлися люди, які посадили їх в автомобіль.

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