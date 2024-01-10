На думку військового, законопроект можна приймати за основу, якщо допрацювати два важливі моменти.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий прокоментував законопроект про мобілізації. За словами військового, він би вже голосував за нього, як за основу.

В інтерв'ю "Українському тижню" Дикий зазначив, що є два моменти, які треба "допиляти" до другого читання. Перший - граничні терміни служби під час війни, без якої держава не зможе змотивувати людей воювати.

"У законопроекті пропонують запровадити граничний термін служби 36 місяців. Наразі таку цифру пропонують для всіх. Утім, одна справа виконувати важливу службу на тиловому складі чи в ремонтному батальйоні, інша — іти на штурм орківських окопів чи відбивати штурми в руїнах Авдіївки. Таку норму треба доповнити, наприклад зробити так, щоб на "нулях" рахували день за два. Насправді не така велика кількість людей воює на "нулях", - зазначив Дикий.

Військовий зауважив, що армія - це величезний айсберг, а бійці на передовій — його верхівка.

Друге зауваження - це адміністративні стягнення проти ухилянтів, які накладатимуть безпосередньо воєнкоми. Дикий зауважив, що важливо прописати механізм швидкого оскарження цих санкцій у незалежних інстанціях.

"По-друге, слід запровадити механізм покарання за незаконне накладання санкцій. У нинішньому вигляді це не просто дає простір для зловживання. Я б сказав, що воєнкомів припрошують до зловживань", - додав військовий.

Законопроект про мобілізацію: що треба знати

25 грудня уряд вніс до парламенту законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378).

Зокрема документом передбачається вручення повісток про виклик до військкомату через "електронний кабінет військовозобовʼязаного". Також пропонуються певні обмеження щодо ухилянтів. Так, їм хочуть заборонити виїзд за кордон, проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмежити право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія тощо.

Альтернативні до урядового законопроекти внесли народні депутати України Олексій Гончаренко, Георгій Мазурашу та дві групи парламентарів. Таким чином, у Верховній Раді є п’ять законопроектів про мобілізацію – урядовий та чотири альтернативних.

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